Piazza Armerina – Berretta entra nell’Udc: un nuovo innesto per la politica armerina

Il panorama politico ennese registra un nuovo movimento; il consigliere comunale Giuseppe Berretta ha infatti deciso di aderire al gruppo consiliare dell’Unione di Centro (UDC), una forza politica già presente all’interno del Consiglio Comunale grazie alla vice presidente Giada Sarda e in giunta con l’assessore Epifanio Di Salvo. Questo ingresso, come si apprende, testimonia una fase di espansione per l’UDC nel territorio provinciale.

Le motivazioni di una scelta

«La mia adesione all’UDC – ha dichiarato Berretta, motivando il suo passaggio – nasce dal rapporto di stima e di piena fiducia nella persona e nell’operato dell’assessore Epifanio di Salvo e del lavoro svolto in consiglio comunale dalla Vice Presidente Sarda; confermo la mia piena condivisione dell’operato dell’Ammistrazione guidata dal Sindaco Nino Cammarata e continuerò a dare il massimo perché la stessa porti a termine tutti i progetti in essere». Un segnale di continuità con l’amministrazione in carica, dunque, ma sotto una nuova bandiera politica. Berretta ha inoltre voluto ringraziare il coordinatore regionale On. Decio Terrana e la coordinatrice provinciale Benedetta Casullo per il loro impegno nel consolidamento dell’UDC sul territorio.

Reazioni e prospettive future

L’assessore Di Salvo e la vice presidente Sarda hanno espresso viva soddisfazione per l’arrivo di Berretta: «Desideriamo dare il benvenuto al consigliere Giuseppe Berretta; siamo certi che il suo contributo e il suo impegno non potranno che accrescere e arricchire l’azione politico-amministrativa del partito a Piazza Armerina e in provincia di Enna». Un’accoglienza calorosa che sottolinea le aspettative riposte nel nuovo membro del gruppo. Anche i coordinatori Terrana e Casullo hanno manifestato il loro compiacimento. L’On. Terrana ha dichiarato: «Ringrazio il Consigliere Berretta per l’adesione al nostro progetto UDC e per il lavoro svolto in questi anni sul Territorio Armerino; un ringraziamento al coordinatore cittadino, l’Assessore Di Salvo, ed alla vice presidente Sarda, che insieme hanno fatto in modo che l’UDC crescesse sul territorio con un impegno giornaliero ed un lavoro tenace e incisivo al servizio dei cittadini». Questo nuovo assetto politico potrebbe portare a dinamiche interessanti all’interno del consiglio comunale armerino; vedremo come si evolverà la situazione e quali saranno gli sviluppi futuri per la maggioranza.