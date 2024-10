Stabilizzazione del personale all’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

Il primo ottobre 2024 ha rappresentato una giornata importante per l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Enna, con la stabilizzazione di 43 lavoratori. Dopo un lungo percorso, i dipendenti hanno firmato i contratti a tempo indeterminato, garantendo loro una maggiore serenità lavorativa e professionale.

Il ruolo della Direzione Strategica e i profili stabilizzati

Mostra più informazioni Non ci sono ulteriori informazioni per questa comunicazione pubblicitaria.

La Direzione Strategica dell’ASP ha approvato il processo di stabilizzazione seguendo le linee guida dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Questo momento ha segnato la fine di un lungo periodo di incertezza per molti lavoratori, offrendo loro stabilità e continuità lavorativa, con un impatto positivo anche sulla qualità della vita. Tra i profili stabilizzati troviamo 22 infermieri, 3 assistenti sociali, 10 collaboratori tecnici (tra cui ingegneri e informatici), un logopedista, un tecnologo dell’alimentazione e diversi assistenti e collaboratori amministrativi.

Giuramento e impegno professionale

I nuovi assunti hanno prestato giuramento alla Repubblica Italiana, impegnandosi a rispettare la Costituzione e a svolgere con dedizione il proprio lavoro per il bene pubblico. Questo gesto simbolico rappresenta un forte legame di responsabilità nei confronti della comunità che serviranno.

Dichiarazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale dell’ASP di Enna, il dott. Mario Zappia, ha voluto congratularsi con i nuovi dipendenti, sottolineando che la stabilizzazione non è solo un traguardo personale per i lavoratori, ma rappresenta anche un’opportunità per migliorare l’efficienza dei servizi sanitari. La stabilità di queste figure professionali sarà infatti fondamentale per garantire una qualità sempre più alta nelle prestazioni offerte alla comunità.