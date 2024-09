Stanziati oltre 7 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture per le strade provinciali

Cinque importanti interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali del Libero Consorzio Comunale di Enna partiranno a partire dal 2025. I lavori sono stati finanziati dal Ministero delle Infrastrutture per un totale di circa 7 milioni e 150 mila euro, assegnati in base al decreto ministeriale del 26 aprile 2022. Questo decreto riguarda la ripartizione delle risorse per la manutenzione della rete viaria delle province e delle città metropolitane nel periodo 2025-2029.

Dettagli sui progetti di manutenzione

Per il 2025, i fondi finanzieranno i lavori sulla direttrice “C”, che collega Piazza Armerina a Valguarnera e allo svincolo dell’autostrada A19, Mulinello, e sulla direttrice “H” che unisce Piazza Armerina con Enna e l’autostrada A19 allo svincolo di Enna. Questi interventi coinvolgono vari comuni, tra cui Assoro, Enna, Leonforte e Valguarnera.

Piano pluriennale per la sicurezza stradale

Nel 2026 saranno finanziati i lavori sulla direttrice “B”, che attraversa Nicosia, Agira e lo svincolo A19, e sulla direttrice “I” che interessa Nissoria e Gagliano. Nel 2027, si prevede la manutenzione della direttrice “E” che include il tratto Nicosia-Villarosa, mentre nel 2028 e 2029 verranno eseguiti ulteriori interventi su altre arterie viarie strategiche.

Obiettivi dei lavori

Ciascuno dei cinque progetti riceverà circa 1 milione e 430 mila euro. L’obiettivo primario è migliorare la sicurezza stradale e garantire migliori collegamenti con le principali vie autostradali, favorendo così la mobilità tra i comuni e le autostrade siciliane.