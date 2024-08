Violenta aggressione durante i festeggiamenti a Valguarnera: un uomo in gravi condizioni

Durante i festeggiamenti in onore di San Cristoforo, patrono di Valguarnera, un episodio di violenza ha scosso la comunità. Un uomo è stato vittima di un’aggressione brutale da parte di un giovane, che ha lasciato la vittima in condizioni gravi. L’uomo è stato prontamente trasportato in ospedale, inizialmente all’Umberto I di Enna, e successivamente trasferito a Catania a causa della gravità delle sue ferite.

Dalle parole ai fatti: la causa della violenza

Secondo le prime ricostruzioni, la violenza sarebbe scaturita da un alterco tra l’aggressore e la vittima, apparentemente nato da un gesto inconsulto del giovane, che non riuscendo a trattenersi avrebbe orinato in pubblico. Tale comportamento avrebbe provocato la reazione della vittima, la quale, rimproverando il giovane, ha innescato la sua furiosa risposta.

L’intervento tardivo: la vittima in condizioni critiche

Il giovane, in preda alla rabbia, si sarebbe scagliato contro l’uomo, infliggendogli lesioni severe. Nonostante le richieste di soccorso siano state tempestive, la vittima ha subito danni significativi che hanno richiesto un immediato intervento medico e il trasferimento in un ospedale attrezzato per trattare casi di questa gravità. Le indagini sono ancora in corso per chiarire ulteriormente le circostanze dell’aggressione e per valutare la posizione del presunto colpevole.