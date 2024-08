Turi e Federica Amore presentano “Chi troppo vuole nulla stringe”, a Piazza Armerina in piazza Cattedrale

Sabato 17 agosto, Piazza Armerina accoglierà una rappresentazione teatrale all’aperto nella suggestiva cornice di Piazza Cattedrale. La commedia *Chi troppo vuole nulla stringe*, scritta da D. Consoli, sarà portata in scena dalla Nuova Compagnia Sipario e sarà diretta da Claudio Jacobello.

Il cast della commedia include Turi Amore, Federica Amore, Mirella Petralia, e lo stesso regista Claudio Jacobello. La scenografia è affidata ad Aurora Sardo, mentre le luci e il suono saranno curate da Giovanni Urzì. Martina Laudani, oltre a recitare, svolgerà il ruolo di assistente alla regia. L’evento è organizzato dall’Assessorato Turismo e Spettacolo del Comune di Piazza Armerina, con ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria per il posto a sedere.

LA COMMEDIA “Chi troppo vuole nulla stringe”

È una commedia brillante che si inserisce nella tradizione della commedia italiana, caratterizzata da trame intricate, personaggi vivaci e situazioni comiche. Il titolo stesso suggerisce un tema centrale legato all’avidità e alle ambizioni esagerate, che spesso conducono a risultati deludenti o addirittura disastrosi. La trama ruota attorno ai desideri smodati di alcuni personaggi che, spinti dall’avidità o dall’ambizione, cercano di ottenere più di quanto possano gestire, finendo per perdere tutto. Attraverso situazioni paradossali e dialoghi arguti, Consoli mette in luce la saggezza popolare del “chi troppo vuole nulla stringe”, invitando alla riflessione su temi come la moderazione e l’equilibrio. La commedia, oltre a intrattenere, svolge una funzione morale, mostrando le conseguenze delle scelte egoistiche e dell’eccessiva ambizione. Il tono leggero e umoristico della pièce rende questi insegnamenti accessibili e godibili per il pubblico.