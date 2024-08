Assoro – Premio Pantano per l’innovazione e la sostenibilità: riconoscimento per le eccellenze siciliane

Il comune di Assoro ha recentemente ospitato un evento di grande rilievo, il Premio Pantano per l’Innovazione e la Sostenibilità, in collaborazione con la CNA. Durante la cerimonia, il sindaco Antonio Licciardo ha espresso l’orgoglio della comunità per aver accolto eccellenze siciliane in un contesto di innovazione e sostenibilità. “Pensiamo che anche nei borghi possano nascere iniziative di successo che guardano alla sostenibilità,” ha dichiarato Licciardo.

Protagonisti dell’evento

Le imprese selezionate hanno presentato progetti rivoluzionari in settori di grande attualità. A2NET, ad esempio, fondata dai giovani Angelo Manna e Antonio Cremona, ha illustrato un sistema di sensori capace di individuare incendi nelle fasi iniziali. LUALTEK, di Luca Occhipinti, utilizza l’intelligenza artificiale per ridurre i consumi in agricoltura. ETHICS4GROWTH, di Giuseppe Macca e Claudio Camarda, promuove lo sviluppo sostenibile attraverso pratiche innovative che coinvolgono la comunità locale. Assente per un imprevisto OHOSKIN, impresa che produce ecopelle dalle fibre di arancia e ficodindia.

Il premio e la giuria

Il premio, una pregiata opera in vetrofusione del Maestro Salvatore Giunta e un voucher per i servizi di Kore Siciliae, è stato assegnato a ETHICS4GROWTH. La giuria ha premiato questa impresa per il suo impegno nel supportare altre aziende a crescere in sostenibilità ambientale e sociale.

L’importanza dell’evento

Filippo Scivoli, presidente della CNA di Enna, ha sottolineato l’importanza dell’evento per la comunità di Assoro. “Contaminare un borgo con idee innovative è fondamentale per creare sviluppo,” ha dichiarato. La serata si è conclusa con l’esibizione dei Modena City Ramblers, che hanno attratto persone da diversi comuni siciliani, rafforzando il messaggio di una comunità sostenibile e giusta.