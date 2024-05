Ad Assoro, Nissoria e Leonforte Polizia, Guardia di Finanza e Carabinieri intensificano i controlli

Negli ultimi giorni, la Polizia di Stato di Enna ha intensificato i servizi di controllo per la prevenzione e il contrasto della criminalità mafiosa nei comuni di Leonforte, Assoro e Nissoria. Questi interventi, realizzati attraverso specifici moduli di coordinamento operativo tra le forze di polizia, hanno visto la partecipazione attiva degli equipaggi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Risultati dei controlli effettuati

Gli obiettivi principali di queste operazioni sono stati il consolidamento della presenza delle istituzioni nel territorio e la promozione del rispetto della legalità tra i cittadini. I risultati conseguiti sono significativi: sono stati controllati 198 veicoli e 283 persone, con l’emissione di 11 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui una sospensione di patente per guida in stato di ebbrezza. Sono stati anche monitorati 7 soggetti sottoposti a misure giudiziarie, 4 bar e una Associazione Sportiva Dilettantistica. Inoltre, il personale della Divisione P.A.S. della Questura ha effettuato un controllo presso un bar/pizzeria, identificando 4 persone e contestando 2 violazioni amministrative. Queste azioni dimostrano l’impegno continuo delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità nelle comunità locali, attraverso una presenza capillare e interventi mirati.