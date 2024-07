Vigili del Fuoco: intervento per incendio in un garage a Barrafranca

Nella prima mattinata di ieri, i Vigili del Fuoco di Piazza Armerina, supportati dall’autobotte proveniente da Enna, sono intervenuti a Barrafranca, in via Po, per domare un incendio scoppiato in un garage. L’allarme è scattato intorno alle prime luci dell’alba, quando i residenti della zona hanno notato le fiamme e il fumo denso provenire dal garage. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il garage e minacciato di espandersi ai piani superiori dell’edificio. La situazione è apparsa subito critica e ha richiesto un intervento tempestivo e coordinato da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco. Grazie alla rapidità e all’efficacia dell’intervento dei Vigili del Fuoco, è stato possibile contenere l’incendio e impedire che si propagasse alle abitazioni soprastanti.