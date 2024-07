Siciliacque: interruzione idrica per riparazioni. A Piazza Armerina mancherà dalle 19:00 di giorno 11 luglio

La Società Siciliacque ha annunciato l’interruzione dell’erogazione idrica per eseguire un intervento urgente di riparazione lungo la condotta idrica in Contrada Bagiante, nel territorio di Nissoria. L’interruzione inizierà alle ore 07:00 del 10 luglio 2024.

Comuni interessati dall’interruzione

L’interruzione coinvolgerà gli abitati dei Comuni di Agira, Aidone, Assoro (Fraz. di San Giorgio), Barrafranca, Calascibetta, Enna, Gagliano Castelferrato, Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe, Villarosa e l’Area Industriale del Dittaino.

Tempistiche di ripristino

Siciliacque prevede che l’erogazione idrica sarà ripristinata in diverse fasi:

– Dalle ore 08:00 dell’11 luglio 2024 per Gagliano Castelferrato, Agira, Nissoria e Assoro (Fraz. di San Giorgio).

– Dalle ore 10:00 dell’11 luglio 2024 per Enna, Calascibetta e l’ASI Mulinello.

– Dalle ore 19:00 dell’11 luglio 2024 per Aidone, Barrafranca, Piazza Armerina e Valguarnera.

Distribuzione idrica post-riparazione

Si precisa che la distribuzione idrica nei Comuni interessati riprenderà dopo un intervallo di almeno 12 ore dal ripristino dell’erogazione, tempo necessario per consentire il riempimento dei serbatoi. Eventuali ulteriori imprevisti o ritardi saranno prontamente comunicati. Una volta ripristinata, l’erogazione idrica seguirà le turnazioni già comunicate.