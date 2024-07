Nuova ordinanza a Piazza Armerina: arriva le deroga sugli orari di diffusione sonora

Il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, ha emesso l’ordinanza n. 24 del 01-07-2024 che introduce una deroga sugli orari di diffusione sonora all’esterno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande durante il periodo estivo. Questa decisione mira a incentivare le attività commerciali in occasione delle festività civili e religiose, in particolare l’Estate Piazzese in onore di Maria SS.ma delle Vittorie.

L’ordinanza prevede che per il mese di luglio, la diffusione sonora sarà consentita fino alle ore 02:00 tutti i sabati e festivi. Nel mese di agosto, questa deroga si estenderà a tutti i venerdì, sabati, festivi e nei giorni 12, 13, 14 e 15, sempre fino alle ore 02:00. Nonostante la deroga, resta obbligatorio rispettare i limiti di rumore stabiliti per legge: fino alle ore 22:00, il limite è di 55 dB(A), mentre dalle 22:00 alle 02:00, il limite scende a 45 dB(A). Gli esercenti devono comunicare al SUAP qualsiasi evento complementare o occasionale con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.

Norme per l’igiene e la pulizia

Gli esercizi pubblici sono tenuti a garantire che i clienti non lascino rifiuti all’uscita del locale e, qualora ciò avvenisse, i gestori dovranno provvedere alla raccolta e pulizia. Il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.