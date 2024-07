Aumenti dei prezzi dei voli: la tassa green e le reazioni delle compagnie aeree

L’Unione Europea ha introdotto una nuova tassa ambientale sui voli, nota come tassa green, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del settore aereo. Questa tassa impone alle compagnie aeree di pagare per ogni tonnellata di CO2 emessa, incentivandole a migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale.

Lufthansa anticipa l’aumento dei prezzi

Lufthansa, una delle principali compagnie aeree europee, ha già iniziato ad adeguarsi alle nuove normative, aumentando i prezzi dei biglietti. La compagnia ha dichiarato che l’incremento dei costi è necessario per coprire le spese derivanti dalla tassa green e per finanziare investimenti in tecnologie più sostenibili. Questo aumento dei prezzi è destinato a diventare una tendenza tra le compagnie aeree, poiché tutte dovranno rispettare le stesse normative.

Implicazioni per i viaggiatori

I viaggiatori potrebbero affrontare tariffe più elevate in futuro, rendendo i voli meno accessibili per alcuni. Tuttavia, l’obiettivo della tassa green è quello di promuovere un’aviazione più sostenibile, riducendo l’impatto ambientale complessivo del settore. Le compagnie aeree sono ora spinte a innovare e trovare soluzioni più ecologiche per mantenere competitivi i loro servizi.

Serena Costa per Startnews