Stile di vita sano e genetica: uno studio macro rivela connessioni sorprendenti

Uno studio di portata internazionale pubblicato su BMJ Evidence-Based Medicine ha dimostrato che uno stile di vita sano può avere un impatto significativo sulla longevità, anche per coloro che sono geneticamente predisposti a una vita più breve. La ricerca, che ha coinvolto oltre 350.000 persone nel Regno Unito, seguite per un periodo di 13 anni, ha evidenziato che le scelte di vita possono compensare in modo significativo i rischi genetici.

Dettagli dello studio

I ricercatori hanno esaminato i dati genetici e le abitudini di vita dei partecipanti, concentrandosi su quattro fattori principali: non fumare, mantenere un peso corporeo sano, fare esercizio fisico regolare e seguire una dieta equilibrata. Le persone che hanno adottato tutte queste abitudini salutari hanno mostrato una riduzione del 62% del rischio di morte precoce, indipendentemente dalle loro predisposizioni genetiche. Inoltre, la loro aspettativa di vita è aumentata di circa 5,22 anni.

Implicazioni pratiche

Questo studio suggerisce che le scelte di vita possono avere un impatto profondo sulla salute e sulla longevità. Anche coloro che sono geneticamente predisposti a determinate malattie possono beneficiare di uno stile di vita sano. I risultati sottolineano l’importanza di politiche sanitarie che promuovano l’attività fisica, la nutrizione equilibrata e l’astensione dal fumo.

Ulteriori studi

La ricerca apre la strada a ulteriori studi per comprendere meglio come i fattori ambientali e lo stile di vita possano interagire con la genetica. Gli esperti suggeriscono che le future indagini potrebbero concentrarsi su specifici tipi di dieta e regimi di esercizio per identificare quali siano i più efficaci nel contrastare i rischi genetici. Lo studio dimostra che nonostante la genetica giochi un ruolo importante nella determinazione della nostra salute, le nostre scelte quotidiane possono influire in modo significativo sulla nostra longevità e qualità della vita. Adottare abitudini salutari è quindi fondamentale per migliorare la nostra salute a lungo termine.

Lucia Sansone per StartNews