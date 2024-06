Sicilia; manovrina: Geraci (Lega), liberiamo 200 milioni di euro per emergenze agricole e idriche

COMUNICATO STAMPA

PALERMO – “La manovra finanziaria approvata stasera dall’Assemblea regionale siciliana stanzia oltre 200 milioni di euro per interventi necessari e urgenti a partire da quelli per fronteggiare la crisi che vive l’agricoltura siciliana. Abbiamo appostato 37,5 milioni di euro per l’emergenza idrica in agricoltura e per gli indennizzi alle aziende che producono foraggio e cereali. Inoltre voglio rivendicare alla Lega l’impegno a favore dei comuni siciliani per sostenerli con 50 milioni di euro sugli extra costi che si sono sobbarcati per lo smaltimento dei rifiuti fuori dall’Isola. C’è un impegno concreto del Parlamento e del governo Schifani per dare risposte veloci alle esigenze della Sicilia. Non va dimenticato che alle piccole medie imprese, grazie al rimpinguamento del Fondo Sicilia con 50 milioni di euro, vengono garantiti contributi a fondo perduto e sostegni economici per abbattere i tassi di interesse su mutui e finanziamenti. Stiamo lavorando per il bene della Sicilia ed anche la manovra di oggi ne è la dimostrazione”. Lo afferma Salvo Geraci, deputato regionale della Lega.