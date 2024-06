Concorso di pittura estemporanea a Calascibetta: valorizzazione del borgo tra arte, vicoli e natura

Il Comune di Calascibetta, in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Calascibetta, ha indetto la prima edizione del concorso di pittura estemporanea 2024, dal titolo “Valorizzazione del borgo tra arte, vicoli e natura”. L’evento, previsto per il 21 luglio 2024, si propone di mettere in risalto il fascino del borgo attraverso le opere dei partecipanti, che dovranno catturare la bellezza e l’essenza di Calascibetta.

Come partecipare

Le iscrizioni per partecipare al concorso devono essere effettuate entro e non oltre le ore 23:59 di mercoledì 10 luglio 2024. Gli interessati dovranno inviare la scheda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta, insieme a una copia del proprio documento d’identità, all’indirizzo di posta elettronica proloco.calascibetta@gmail.com. In alternativa, sarà possibile consegnare a mano la propria candidatura presso la sede della Pro Loco di Calascibetta, situata in Via Dante, nei seguenti orari: da lunedì a sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Informazioni e regolamento

Per ulteriori informazioni e per la compilazione della scheda di partecipazione, è possibile consultare il regolamento disponibile sul sito del Comune di Calascibetta all’indirizzo www.comune.calascibetta.en.it. Inoltre, la pagina Facebook della Pro Loco Calascibetta e gli altri contatti social forniranno aggiornamenti e ulteriori dettagli relativi all’evento.

Il concorso rappresenta un’importante opportunità per gli artisti di esprimere il proprio talento e contribuire alla valorizzazione del borgo di Calascibetta. Le opere realizzate durante l’estemporanea verranno esposte al pubblico e potranno essere ammirate dai visitatori, offrendo così una vetrina prestigiosa per i partecipanti.