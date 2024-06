Il Pd risponde all’assessore Epifanio Di salvo. Azzolina: “sempre mosso critiche costruttive”

Il segretario locale del PD Dario Azzolina risponde alle accuse dell’assessore Epifanio Di salvo con un comunicato nel quale precisa che nell’ultima seduta del consiglio comunale non è stato discusso il regolamento per l’ampliamento del cimitero, evidenziando la mancanza di attenzione dell’assessore e della testata giornalistica. Durante la seduta, reazioni spropositate e offensive – secondo quanto riferisce in un comunicato Azzolina – sono arrivate da alcuni consiglieri di maggioranza e dal sindaco quando il Consigliere Arena ha sottolineato l’assenza dell’assessore al turismo, senza commenti ulteriori. Il PD ha sempre mosso critiche costruttive senza mai ricorrere a insulti personali, precisa il segretario. Nel comunicato Azzolina smentisce la presenza di accordi sul regolamento del cimitero e anche lui auspica un ritorno alla normale dialettica politica. I consiglieri del PD inoltre – conclude il comunicato – attendono le scuse della maggioranza e del sindaco.

Nota della redazione. Il consigliere Azzolina, nonché segretario comunale del PD, dovrebbe lasciare fuori dalle polemiche StartNews che non ha effettuato alcuna cronaca della seduta consiliare e dunque non ha riferito alcunché degli eventi narrati dall’assessore Epifanio Di salvo a cui abbiamo semplicemente rivolto delle domande e che ci ha inviato un ulteriore comunicato quale Commissario dell’UDC.

QUESTO IL COMUNICATO INTEGRALE DEL SEGRETARIO DEL PD AZZOLINA

Per rispondere all’Assessore Di Salvo è necessario fare chiarezza. Nell’ultima seduta del consiglio comunale non è stato trattato in alcun modo il regolamento per l’ampliamento del cimitero. Questo evidenzia come né l’assessore né la testata che riporta oggi il comunicato siano stati attenti alla seduta e agli argomenti trattati. Le brutte espressioni e i termini offensivi provenienti da alcuni consiglieri di maggioranza e dal sindaco sono arrivati quando il Cons. Arena ha semplicemente constatato che l’assessore al turismo fosse assente durante la trattazione delle modifiche al regolamento del Palio dei Normanni, senza aver aggiunto alcun commento su questa assenza. Da lì sono arrivate reazioni assolutamente spropositate e sono state anche aggredite verbalmente persone che si trovavano in consiglio come spettatori.

Come consiglieri del PD abbiamo sempre mosso critiche argomentate in maniera esaustiva che, seppur dure, non sono mai sfociate in offese o insulti di natura personale.

Le dichiarazioni dell’Assessore Di Salvo risultano quindi assai fantasiose e ribaltano totalmente la realtà di quanto accaduto. Ovviamente non vi è mai stato alcun accordo con l’amministrazione nemmeno sul tema dell’ampliamento del cimitero, nonostante certamente vi sia stato un confronto.

Suggerisco al commissario dell’UDC di stare più attento alle discussioni del consiglio, o quanto meno di rivedere le dirette per non incorrere nuovamente in ricostruzioni false degli avvenimenti. Condividiamo il pensiero che i toni debbano tornare alla normale dialettica politica e attendiamo le scuse della maggioranza e del Sindaco.

Dario Azzolina