Piazza Armerina – Bocciata in Consiglio Comunale la proposta di edificare al cimitero con prezzi calmierati. L’opposizione compatta vota contro.

L’assessore Epifanio Di Salvo ci spiega le ragioni dietro la recente proposta di modifica del regolamento del cimitero Bellia, il conseguente dibattito in consiglio comunale e la bocciatura per il voto contrario dei consiglieri di opposizione. Nonostante la bocciatura del provvedimento, l’amministrazione non si arrende e cerca nuove soluzioni per offrire ai cittadini monumenti e loculi a prezzi calmierati. Ecco i dettagli dell’iniziativa e le prospettive future direttamente dalle parole dell’assessore.

Assessore Di Salvo che modifiche avevate proposto?

Avevamo presentato una proposta in consiglio comunale per modificare il regolamento del cimitero, con l’intento di autofinanziare la costruzione di nuovi loculi e monumenti. L’idea era di ricostruire i monumenti con prezzi calmierati rispetto al mercato, offrendo così ai cittadini un’opzione più economica e chiavi in mano. Se il consiglio comunale avesse approvato la nostra modifica, avremmo potuto realizzare queste opere senza oneri aggiuntivi per i cittadini. Questo non è avvenuto perché i consiglieri di opposizione hanno preferito votare contro ad una proposta che aiutava i cittadini.

Qual è stata la cronistoria di questa proposta e come è stata accolta dal consiglio comunale?

Nel 2021 abbiamo portato un regolamento in consiglio comunale che è stato votato e approvato all’unanimità. Questo regolamento prevedeva l’autofinanziamento dei loculi, utilizzando le somme ricavate per le opere di urbanizzazione nella zona di ampliamento del cimitero. Dato il successo di questo primo esperimento, abbiamo deciso di riproporre la stessa metodologia per i monumenti. Tuttavia, questa volta il consiglio comunale ha bocciato la proposta, senza avanzare obiezioni tecniche concrete, ma sollevando solo piccole questioni di natura non tecnica.

Quali vantaggi avrebbe portato l’approvazione di questa modifica ai cittadini?

L’approvazione della modifica avrebbe permesso di abbassare del 30% i prezzi attuali di mercato per i loculi e i monumenti. I cittadini avrebbero avuto a disposizione opere già realizzate e chiavi in mano, senza doversi preoccupare di progetti o lavori ulteriori. Questo avrebbe significato meno preoccupazioni e spese per le famiglie, oltre a migliorare la gestione e l’organizzazione del cimitero.

Come intendete procedere ora che la proposta è stata bocciata?

Come amministrazione, stiamo lavorando per trovare una soluzione alternativa. Invitiamo i cittadini interessati a venire in ufficio per discutere e dare la loro disponibilità. Vogliamo comunque offrire la possibilità di costruire loculi e monumenti a prezzi calmierati, direttamente gestiti dal Comune. Stiamo cercando di garantire che le opere necessarie possano essere realizzate nonostante la bocciatura della proposta in consiglio comunale.

Pubblichiamo qui il rendering del progetto cimitero Bellia elaborato dal comune di Piazza Armerina e contenuto nella proposta bocciata in consiglio comunale.