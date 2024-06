Avis Enna: estate ricca di solidarietà

Un’ estate a tutta solidarietà quella in programma per l’ Avis comunale di Enna, iniziata domenica 16 giugno con la Motopasseggiata “Metti in moto l’Avis”, alla sua VIII edizione, che ha visto i donatori avisini trascorrere una piacevole giornata alla scoperta di Nicosia e Mistretta. Ciò è stato reso possibile grazie alla partecipazione di Henna Centauri e Moto Club della Polizia di Stato e alla collaborazione e meravigliosa accoglienza dell’Avis di Mistretta e dell’Avis di Nicosia.

Giusto il tempo di posare le moto e i volontari avisini si sono concentrati sulla realizzazione dell’evento tanto atteso dell’anno, la X edizione della manifestazione “Fai il pieno di salute. Donare è benessere”, che quest’anno si svolgerà in piazza Duomo a partire dalle ore 8:00. Per la giornata saranno previste le predonazioni e donazioni sull’autoemoteca, in collaborazione con il Lion di Enna, screening dermatologico e diabetologico grazie alla collaborazione della Lilt di Enna, e fiore all’occhiello dell’evento, la caccia al tesoro “Avventura con AVIS, alla ricerca della solidarietà” , realizzata dai ragazzi dell’ IIS Napoleone Colajanni di Enna, che stanno svolgendo il PCTO presso l’ Associazione. La caccia al tesoro, aperta a tutta la cittadinanza che può iscriversi al link https://forms.gle/PEhJR8aoEf1L kNGu5 . Sarà una scoperta nelle bellezze della nostra città, con visita alla Torre di Federico, passando per il Museo delle Confraternite e giungere il piazza Duomo.

A chiudere la giornata i colori dei gruppi Kore e Folk Faiddri di Enna, evento organizzato in collaborazione con la Confraternita Maria SS. della Visitazione.

“Le nostre iniziative -sottolinea la Presidente dell’Avis di Enna, Maria Elena Spalletta – sono mirate a promuovere la donazione del sangue e ricordare quanto un piccolo gesto che per noi dura dieci minuti per altri equivale ad una vita. Ci avviciniamo -continua la Presidente – al periodo più critico dell’anno, le donazioni sono già in calo e non possiamo permettere che questo accada. Chiediamo ai nostri donatori di

recarsi a donare, stiamo predisponendo anche delle donazioni serali. Lo scorso anno grazie alla generosità dimostrata dagli avisini siamo riusciti a non incorrere in emergenza, siamo certi che anche quest’anno i nostri donatori consentiranno lo stesso risultato”.