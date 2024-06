Piazza Armerina – Assolto il parrucchiere piazzese Salvo Genio con formula piena dall’accusa di Stalking

Per circa un anno Salvo Genio, noto parrucchiere di Piazza Armerina, è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti dii una ex dipendente della sua attività, poiché accusato del reato di stalking, causando ciò notevoli danni di immagine alla attività commerciale svolta dal Genio.

La persona offesa, poco dopo il licenziamento subito per giusta causa, aveva raccontato ai Carabinieri di continue angherie e maltrattamenti fisici subiti, e costretta in alcune circostanze a rimanere chiusa in casa per volere dell’imputato, ingenerando in tal modo nei confronti della vittima un perdurante stato di paura ed ansia.

Tuttavia, nel corso del procedimento penale, il Tribunale di Enna, accogliendo le argomentazioni svolte dalla difesa dell’imputato, nella persona dell’ avv. Francesco Alberghina, il quale ha dimostrato l’infondatezza delle accuse della ex dipendente, probabilmente mosse da un sentimento di rancore, ha assolto, con ampia formula liberatoria, il Salvatore Genio dal reato allo stesso ascritto perché il fatto non sussiste.