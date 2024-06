Blu economy: le sfide della Sicilia. Se ne parla in un convegno a Palermo

Il Pil della Sicilia cresce percentualmente più che nelle altre regioni, ma in valore resta tra i più bassi d’Italia. Nonostante le ottime performance di industria e turismo, la siccità ostacola la ripresa dell’agricoltura. Tuttavia, esiste una via aggiuntiva per il futuro della Sicilia: sfruttare la blu economy, una risorsa che settant’anni fa l’Isola aveva trascurato.

La blu economy: un’opportunità da sfruttare

L’economia del mare, che include porti, traffico marittimo, turismo, pesca sostenibile e altri settori, vale quasi 10 miliardi di valore aggiunto, con 28.640 imprese e 82.409 addetti. Per moltiplicare il Pil della Sicilia, sono necessarie cinque azioni: migliorare le infrastrutture, specializzare i giovani, potenziare i collegamenti, promuovere la pesca e il turismo sostenibili e sviluppare il binomio mare-sport-salute. Questi temi saranno discussi il 28 giugno al convegno “Il mare dentro” a Palermo, con la partecipazione di esponenti istituzionali e esperti del settore. L’appuntamento è per venerdì 28 giugno, alle ore 9, presso il Marina Yachting Center del molo trapezoidale del porto di Palermo