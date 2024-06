Pergusa pronta ad accogliere i Campionati Italiani Aci Sport: motori accesi dal 7 al 9 giugno

Pergusa, 4 giugno 2024 – Mancano pochi giorni all’inizio del weekend che porterà Pergusa nuovamente al centro dell’automobilismo nazionale con i Campionati Italiani Aci Sport. Dal 7 al 9 giugno, il circuito del lago si prepara a vibrare al rombo dei motori del Tcr Italy Touring Car Championship, del Campionato Italiano Sport Prototipi con le nuove monoposto Wolf, del Campionato Italiano Auto Storiche e del Mitjet Italia.

Tcr Italy: duelli tra vetture sequenziali e DGS

Il Tcr Italy si presenterà con griglie separate per le vetture a cambio sequenziale e quelle con l’automatico DGS. Tra i nomi più attesi figurano l’attuale leader del Tcr sequenziale, l’inglese Alex Ley su Hyundai Elantra N, il coreano Junui Park, il siracusano Salvatore Tavano e Raffaele Gurrieri al volante delle nuove Cupra Leon Vz della Scuderia del Girasole. Tra le Dgs spiccano Luca Franca su Audi RS3, Alessandro Alcidi su Volkswagen Golf GTI e Matteo Roccadelli su Cupra Leon.

Sport Prototipi: debuttano le nuove Wolf Raiden

Ancora da definire lo schieramento del Campionato Italiano Sport Prototipi, che vedrà al via le nuove Wolf Raiden. Tra i siciliani confermati ci sono il poliedrico campione Omar Magliona, l’esperto Davide Uboldi e Alessio Salvaggio. Le gare assegneranno anche il Trofeo Città di Enna.

Auto Storiche e Mitjet: spettacolo assicurato

Per le Auto Storiche si prospetta un bel confronto tra piloti provenienti da tutta Italia, con siciliani come Giosuè Rizzuto e Roberto Chiaramonte Bordonaro. La serie Mitjet, con vetture uguali per tutti, annovera piloti come Gabriele Torelli e Alberto Naska.

Programma ricco di gare e qualifiche

Il programma della manifestazione prevede prove libere venerdì 7 giugno, qualifiche del Mitjet Italian Racing e altre libere dei Campionati italiani sabato 8 giugno. Nel pomeriggio si terranno le prime due Gare Mitjet, seguite da tutte le qualifiche tricolori. Domenica 9 giugno si comincia con la gara 1 dei Prototipi, alle 8.50 il TCR Sequenziale e alle 9.50 il DSG. Alle 10.50 Gara 3 del Mitjet e alle 11.35 la gara unica delle Storiche. Nel pomeriggio, i prototipi torneranno in pista alle 14.05, seguiti dalle TCR Sequenziale alle 14.55 e alle 15.55. La chiusura sarà affidata a Gara 4 Mitjet alle 16.55. Tutte le gare di Campionato Italiano saranno visibili in diretta su Aci Sport TV e in Streaming sui social dedicati.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori

I Campionati Italiani Aci Sport a Pergusa promettono un weekend ricco di emozioni e spettacolo per tutti gli appassionati di motori. Con gare di alto livello e la presenza di piloti di fama nazionale e internazionale, l’evento rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nell’adrenalina del motorsport.