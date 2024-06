ASP Enna: cospicuo finanziamento per l’ospedale di Nicosia

Ammonta a 13.500.000,00 di euro il finanziamento per l’adeguamento e messa in norma dell’Ospedale Carlo Basilotta di Nicosia, approvato dal Ministero della Salute con decreto del 13 maggio 2024. L’approvazione del progetto, redatto dal Servizio Tecnico e presentato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna in base all’art.20 della Legge 67/88, è stata comunicata al Commissario Straordinario, dott. Mario Zappia, e al R.U.P., ing. Salvatore Cordovana, dal Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato Regionale della Salute.

“Si ringrazia ancora una volta l’Assessorato Regionale per l’attenzione che dimostra nei confronti della comunità della provincia di Enna”, afferma il dott. Zappia. “Il cospicuo finanziamento permetterà la realizzazione di importanti interventi tecnici nell’Ospedale Basilotta, punto di riferimento della città di Nicosia e di un’ampia utenza residente nelle zone limitrofe anche fuori provincia”.