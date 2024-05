Campagna di sensibilizzazione a Barrafranca per la giornata internazionale dei bambini scomparsi

Ieri mattina, a Barrafranca (EN), presso la zona mercatale e il centro urbano, si è svolta una campagna di sensibilizzazione organizzata in occasione della “Giornata Internazionale dei bambini scomparsi”. L’evento, promosso dalla Direzione Centrale Anticrimine, è stato realizzato dal personale della Polizia di Stato della Questura di Enna.

Obiettivi della campagna

L’iniziativa nasce con l’intento di aiutare i giovani a riconoscere situazioni di disagio e prevenire i rischi legati agli episodi di scomparsa. La Polizia di Stato ha voluto sottolineare l’importanza di rivolgersi alle forze dell’ordine in caso di necessità. La campagna si propone di prevenire situazioni come il disagio personale, l’adescamento in rete, il cyberbullismo, legami sentimentali ossessivi e dannosi, la violenza domestica e i maltrattamenti, tutte condizioni che possono indurre all’allontanamento dagli affetti familiari.

Attività svolte

Per l’occasione, è stato allestito il Camper della Questura di Enna, con la presenza di personale specializzato della Divisione Polizia Anticrimine locale. Questo personale era pronto a ricevere eventuali segnalazioni e ha distribuito brochure e materiale informativo sulla tematica anche nelle edicole e librerie cittadine. Inoltre, i cittadini sono stati informati della possibilità di segnalare qualsiasi problematica attraverso l’applicazione “YOUPOL”, che permette di contattare anonimamente la Polizia di Stato.

Importanza della prevenzione

L’obiettivo principale della campagna è stato quello di sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione e del supporto ai giovani in situazioni di disagio. Attraverso la distribuzione di materiale informativo e la presenza di personale qualificato, la Polizia di Stato ha voluto fornire strumenti concreti per affrontare e prevenire situazioni di rischio.

L’iniziativa ha visto una buona partecipazione della cittadinanza, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale il ruolo delle forze dell’ordine nella tutela e nel supporto dei giovani e delle famiglie.