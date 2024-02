Barrafranca – Un omaggio a Fabrizio De André. Serata di beneficenza per celebrare il “poeta che canta”

Una serata per onorare la memoria e l’arte di Fabrizio De André, uno dei più grandi cantautori italiani, si terrà a Barrafranca il 23 Febbraio 2024, alle ore 20:30 presso il Cine Teatro Galilei. L’evento, organizzato dal Comune di Barrafranca in collaborazione con Archimede Eventi Turistici e il Gruppo Spettacolo Arcobaleno, si preannuncia come un tributo al grande poeta della musica italiana.

La manifestazione, organizzata per scopi benefici, non sarà soltanto un concerto, ma un vero e proprio viaggio attraverso le canzoni e i racconti che hanno reso De André un’icona intramontabile della canzone d’autore. La musica di Fabrizio De André, conosciuta per la sua capacità di raccontare storie di persone comuni e di denunciare ingiustizie sociali, continua a vivere nelle corde e nelle voci di chi si ispira al suo lavoro.

Il Cine Teatro Galilei di Barrafranca diventerà il luogo dove le parole e le melodie del “poeta che canta” riecheggeranno, in una serata dove il pubblico potrà riscoprire brani immortali come “Bocca di Rosa”, “Il Pescatore”, “La Guerra di Piero” e molti altri. L’evento non è solo un’occasione per celebrare la musica e l’eredità di De André, ma anche per contribuire a una causa nobile, con i ricavati destinati a supportare iniziative locali di beneficenza.

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono contattare il numero fornito sulla locandina. Non perdetevi l’opportunità di partecipare a questa serata unica, un appuntamento imperdibile per i fan del cantautore genovese e per tutti coloro che desiderano vivere una notte di musica, poesia e solidarietà.