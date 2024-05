Autodromo di Pergusa ospita i campionati italiani e il debutto della serie internazionale Mitjet

Il ritorno dei campionati italiani

L’Autodromo di Pergusa, in Sicilia, si prepara ad accogliere i Campionati Italiani di Aci SPORT dall’8 al 9 giugno, segnando un appuntamento imperdibile per gli appassionati di automobilismo. Dopo il successo della Settimana Motoristica Ennese, che ha riportato le leggende della Formula 1 in Sicilia, il circuito del lago di Pergusa vedrà la partecipazione del TCR Italy, del Campionato Italiano Sport Prototipi e delle Auto Storiche. Questi eventi promettono spettacolo e competizione ad alto livello.

Novità e debutti

Tra le novità di quest’anno, il TCR Italy sarà suddiviso in due categorie, con vetture dotate di cambio sequenziale e DGS, garantendo maggiore varietà e competitività. Inoltre, il Campionato Italiano Sport Prototipi farà il suo esordio stagionale con la nuova Wolf Raiden, equipaggiata con motore Aprilia maggiorato a 1100 cc e dotata di nuove specifiche tecniche, inclusi telaio Halo e un abitacolo più spazioso.

Il fascino delle auto storiche

Non mancherà l’affascinante serie delle Auto Storiche, che continua a riscuotere grande successo tra i fan. Il weekend sarà arricchito dal debutto della serie internazionale Mitjet in Sicilia, una competizione che ha conquistato piloti e pubblico negli ultimi anni. Le Mitjet, vetture uguali con telaio Ligier Tubolare e motore Renault Sport 2000 da 225 cv, promettono gare spettacolari ed equilibrate.

Dichiarazioni e iniziative

Mario Sgrò, presidente del Consorzio Ente Autodromo Pergusa, ha espresso entusiasmo per l’evento: “Siamo entusiasti dell’evento che si è appena concluso ed ha portato il nostro autodromo al centro della scena della storia dell’automobilismo. Siamo da tempo al lavoro anche al prossimo importante appuntamento tricolore con la consueta attenzione e tutta la nostra energia. Abbiamo riportato in Sicilia le Formula 1 ante 1966 e questo è motivo di orgoglio, non solo per il nostro circuito ma per l’intera regione come lo saranno i Campionati Italiani che ci apprestiamo ad ospitare nel weekend del 9 giugno.”

Tra le iniziative in programma, l’autodromo coinvolgerà gli studenti dell’Università Kore, offrendo l’accesso gratuito in tribuna per 200 di loro nelle giornate di sabato e domenica. “Guardando avanti, stiamo avviando alcuni importanti progetti sia nel campo della ricerca che della formazione e collaborazione di figure professionali di alto profilo,” ha aggiunto Sgrò.

Diretta TV e streaming

Le gare del weekend saranno trasmesse in diretta TV e live streaming, consentendo agli appassionati di seguire tutte le emozioni dell’Aci Racing weekend direttamente da casa.