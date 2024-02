Carnevale Centro Siculo: a Barrafranca la festa che colora l’inverno

Il Carnevale è una delle feste più vivaci e colorate del calendario, e quest’anno il Comune di Barrafranca ha deciso di portare questa tradizione nel cuore della Sicilia con un evento che promette di essere indimenticabile: il “Carnevale Centro Siculo”.

Barrafranca si prepara a ospitare due grandi eventi che trasformeranno le sue piazze in un palcoscenico a cielo aperto per grandi e piccini. L’8 febbraio 2024, alle ore 15:00, la piazza Plesso Europa sarà teatro della sfilata dei gruppi mascherati degli alunni delle scuole di Barrafranca. I colori, la musica e l’allegria dei costumi invaderanno le strade in una parata che celebra la creatività e l’entusiasmo dei più giovani.

Il secondo appuntamento è fissato per il 13 febbraio 2024, anche questo alle ore 15:00, ma nella piazza Itria. Sarà la volta degli adulti con la sfilata dei “Gruppi mascherati Adulti”, un evento che promette di essere un tripudio di fantasia e divertimento, coinvolgendo l’intera comunità in un’atmosfera di festa e spensieratezza.

Queste celebrazioni sono un modo per riscoprire e vivere il carnevale in modo autentico, valorizzando le tradizioni locali e promuovendo la cultura della regione. La partecipazione delle scuole sottolinea l’importanza dell’inclusione delle nuove generazioni nelle festività tradizionali, garantendo così il passaggio di testimone di questa festa popolare.

Con il patrocinio del Comune e il supporto della Regione Siciliana, il Carnevale Centro Siculo si annuncia come un evento imperdibile per chiunque si trovi in Sicilia in questo periodo. Per maggiori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori ai numeri forniti sulla locandina o seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del comune. Non perdetevi l’occasione di vivere il Carnevale in Sicilia e di far parte di questa festa straordinaria che unisce storia, cultura e divertimento.

QUESTO IL PROGRAMMA COMPLETO Ricordatevi queste due date: 𝟴 𝗙𝗲𝗯𝗯𝗿𝗮𝗶𝗼 | 𝘼𝙇𝙐𝙉𝙉𝙄 𝙀 𝙈𝙄𝙉𝙊𝙍𝙄 𝗥𝗮𝗱𝘂𝗻𝗼: Cortile del plesso “Europa” alle ore 15:00 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮: Ore 16:00 𝗣𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼: C.so Garibaldi (senso contrario di marcia), Via Roma, Via Umberto, P.zza Regina Margherita