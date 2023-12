Gli studenti dell’ISISS Falcone di Barrafranca in un’esperienza Erasmus unica in Cechia

Tutto è iniziato con una modesta piantina di calendula, trasformandosi da un piccolo sogno familiare in una realtà tangibile e stimolante. Questo è il racconto della Sonnentor, un’azienda austriaca che ha trovato la sua casa in Cechia, diventando uno dei pochi esempi in Europa di fabbrica completamente ecosostenibile, con un impatto ambientale nullo. L’azienda si distingue non solo per le sue politiche di fair trade con produttori locali da tutto il mondo ma anche per l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, inclusi macchinari specializzati italiani, nel rispetto della natura e delle colture erbacee, evitando pesticidi e OGM.

L’ISISS Falcone di Barrafranca in Cechia: un Viaggio nel Segno dell’Ecosostenibilità

La gamma di essenze prodotte dalla fabbrica varia dalla calendula alla camomilla, dalla verbena al timo, in un’atmosfera arricchita da profumi inebrianti. L’edificio stesso è un modello di sostenibilità, costruito con materiali riciclati, inclusi fibra di banana, canna da zucchero, cellulosa e legno.

Questa straordinaria esperienza è stata vissuta oggi da una delegazione di studenti dell’ISISS Falcone di Barrafranca, che hanno partecipato a un programma di mobilità per l’apprendimento KA121, nell’ambito di Erasmus+, della durata di due settimane. Questo viaggio rappresenta una preziosa opportunità di crescita e ampliamento degli orizzonti per gli 11 studenti che quest’anno si apprestano ad affrontare la Maturità, arricchendo la loro consapevolezza ecologica e il senso di cittadinanza attiva. Gli studenti provengono dai corsi del Liceo Classico e Scientifico di Barrafranca e dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali di Valguarnera, accompagnati dai professori Giuseppa Tummino, Giuliana Maria Amata, Giuseppe Monte e Carmelo Arena.

Esperienza formativa

Questo gruppo ha avuto l’opportunità di studiare presso il Klvaň Gymnasium and Secondary Medical School di Kyjov, in Moravia, vivendo altre esperienze formative, inclusi tour guidati nelle città della Repubblica Ceca. A marzo, sarà il turno degli studenti cechi di immergersi nella vita liceale presso l’ISISS Falcone di Barrafranca.

L’esperienza di questi studenti sottolinea come l’Europa sia un luogo di scambio culturale e di apprendimento, dove la sostenibilità e l’innovazione si intrecciano, creando percorsi formativi unici e significativi.

Quante stelle a questa notizia?







Invia valutazione Media: 0 / 5. - Voti: 0 Questo articolo non è stato ancora valutato