Cinema di borgata 2.0: l’evento finale del progetto con i giovani delle scuole di Piazza Armerina e Aidone

Con una rassegna cinematografica che si terrà il 28 e il 29 maggio, si conclude il progetto “Cinema di Borgata 2.0”. Questo progetto, realizzato da Visco Film, è finanziato dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, tramite il “Fondo Nazionale Politiche Giovanili” per l’anno 2019 – 2020. Il progetto, in collaborazione con il Comune di Aidone, il Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale e l’I.I.S. “E. Majorana – A. Cascino” di Piazza Armerina, ha come obiettivo principale quello di avvicinare i giovani ai luoghi della cultura del territorio.

L’evento di chiusura

Il 28 maggio, l’auditorium dell’Istituto Majorana – Cascino ospiterà una cinerassegna di cortometraggi di autori siciliani. Durante l’evento verrà presentato anche il cortometraggio realizzato dai partecipanti al progetto, che racconta la vita di due giovani che vivono in provincia e ne sono in qualche modo prigionieri. Nel pomeriggio, alle 18:00, presso il Palazzo Trigona, ci sarà un’ulteriore proiezione del cortometraggio accompagnata dalla performance dell’artista locale “Essemme“.

Proiezioni ad Aidone

Il 29 maggio, il programma sarà replicato ad Aidone, al cineteatro Herbita. Gli eventi vedranno come protagonisti, oltre agli allievi dei corsi previsti dal progetto, anche gli studenti dell’I.I.S. “E. Majorana – A. Cascino” di Piazza Armerina, dell’I.C. “Falcone-Cascino” (plesso di Aidone) e dell’I.P.S.A.S.R. di Aidone (sede coordinata dell’I.S.I.S.S. di Barrafranca).

Un progetto formativo

Durante i mesi di attività, i giovani coinvolti hanno avuto l’opportunità di lavorare a stretto contatto con professionisti del settore cinematografico, tra cui produttori, video editor, direttori della fotografia e sceneggiatori. Questo ha permesso loro di acquisire competenze specifiche nel campo del cinema, avvicinandoli in maniera pratica e diretta al mondo della produzione cinematografica.

Lucia Sansone per StartNews