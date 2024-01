La Pasqua in Sicilia: un viaggio tra fede e tradizione a Barrafranca

In una sinergia di cultura e tradizione, la comunità di Barrafranca si prepara a celebrare l’essenza della Pasqua in Sicilia attraverso la presentazione di un’opera letteraria che intreccia fede, storia e arte in un unico filo narrativo. “La Pasqua in Sicilia” è il titolo del libro che verrà presentato al Palagiovani “Noi Leali”, un evento che vedrà la partecipazione attiva di Giuseppe Lo Monaco, il sindaco di Barrafranca, non solo come autorità politica ma anche come custode e promotore delle ricchezze culturali del territorio.

Il testo, scritto con maestria da Francesco Luca Ballarò e Francesco Daniele Miceli, verrà discusso in un incontro che promette di essere un viaggio sensoriale e cognitivo, esplorando le profonde radici religiose e le espressioni iconografiche che caratterizzano la Settimana Santa nell’isola. L’evento si configura come un momento di condivisione culturale, arricchito da alcune scene de “A Vasacra” e dalle letture di passi selezionati del libro, che permetteranno ai partecipanti di toccare con mano le emozioni e le tradizioni narrate nelle pagine.

La presenza di figure chiave come l’editore Salvo Bonfirraro e il teologo Luca Crapanzano, testimonia l’importanza dell’incontro, che si preannuncia non solo come una presentazione letteraria, ma come un dialogo aperto tra gli autori, gli esperti e la comunità. Il patrocinio del Comune di Barrafranca e il supporto di associazioni locali come la Pro Loco evidenziano l’impegno della cittadinanza nel valorizzare e trasmettere il patrimonio immateriale che la Pasqua rappresenta.

La presentazione, prevista per le ore 17:00 di domenica 28 gennaio, si inserisce in un calendario di eventi che mirano a rafforzare l’identità culturale di Barrafranca, offrendo ai cittadini e ai visitatori l’opportunità di approfondire conoscenze e di vivere esperienze uniche legate al periodo pasquale.