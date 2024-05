Al cineteatro Garibaldi di Piazza Armerina il film “Il regno del pianeta delle scimmie”

Dal 24 al 29 Maggio

Il regno del pianeta delle scimmie

Ore 18.00 – 21,00

Introduzione

“Il regno del pianeta delle scimmie” (Kingdom of the Planet of the Apes) è un film del 2024 diretto da Wes Ball, quarto capitolo della serie reboot ispirata al celebre romanzo di Pierre Boulle. Questo nuovo episodio prosegue la saga iniziata con “L’alba del pianeta delle scimmie” e culminata con “The War – Il pianeta delle scimmie” del 2017.

Trama

La storia si svolge diverse generazioni dopo la morte di Cesare, il leggendario leader delle scimmie. Il mondo è ormai dominato dalle scimmie, mentre gli esseri umani sono regrediti a uno stadio primitivo a causa del virus ALZ-113. Il protagonista, Noa, è uno scimpanzé che vive in un villaggio di allevatori di aquile. La sua vita cambia radicalmente quando il dittatore Proximus Cesare, una scimmia di Bili, invade il villaggio, uccide suo padre e fa prigionieri gli abitanti.

Sviluppo dei personaggi

Noa, interpretato da Owen Teague, emerge come un eroe riluttante che cerca di salvare il suo popolo e di scoprire la verità sulle origini delle scimmie e degli umani. Mae, interpretata da Freya Allan, è una giovane umana che rappresenta la speranza per un futuro migliore. Il film esplora le dinamiche tra i vari personaggi e mette in evidenza temi di leadership, tirannia e sopravvivenza.

Produzione e regia

Wes Ball dirige il film con maestria, mantenendo alta la tensione e l’azione. La sceneggiatura di Josh Friedman è ben costruita e mantiene il pubblico coinvolto dall’inizio alla fine. La fotografia di Gyula Pados e gli effetti speciali di Erik Winquist contribuiscono a creare un mondo visivamente affascinante e realistico.

Accoglienza e critica

Il film ha ricevuto recensioni generalmente positive. Su Rotten Tomatoes, ha ottenuto l’81% di recensioni positive con una valutazione media di 6,7 su 10, mentre su Metacritic ha un punteggio di 66 su 100. Gli spettatori hanno apprezzato la profondità della trama e lo sviluppo dei personaggi, oltre agli effetti visivi e alla regia.

Conclusione

“Il regno del pianeta delle scimmie” è un’aggiunta degna alla saga, riuscendo a mantenere vivo l’interesse per il franchise e a offrire una visione avvincente e riflessiva del futuro delle scimmie e degli umani. Un film che merita di essere visto sia dai fan di lunga data che dai nuovi spettatori.