Le ossa e le teste di pesce sono ricche di micronutrienti

Un recente rapporto della FAO ha evidenziato l’importanza delle ossa e delle teste di pesce come fonti ricche di micronutrienti essenziali, spesso trascurate nella dieta quotidiana. Questi elementi, sebbene comunemente scartati, contengono minerali e vitamine cruciali per la salute umana.

Benefici nutrizionali delle ossa di pesce

Le ossa di pesce sono una fonte preziosa di calcio e fosforo, fondamentali per la salute delle ossa e dei denti. Inoltre, sono ricche di proteine di alta qualità, che aiutano nella costruzione e riparazione dei tessuti corporei. La FAO sottolinea che il consumo regolare di ossa di pesce può contribuire significativamente alla riduzione delle carenze di micronutrienti, particolarmente nelle popolazioni vulnerabili.

Le teste di pesce: un tesoro nascosto

Le teste di pesce non solo contengono una quantità significativa di carne, ma sono anche ricche di acidi grassi omega-3, noti per i loro benefici per la salute cardiovascolare. Inoltre, queste parti del pesce contengono vitamine come la A e la D, essenziali per la vista e il sistema immunitario.

Uso sostenibile delle risorse ittiche

Promuovere l’uso di ossa e teste di pesce non solo ha benefici nutrizionali, ma contribuisce anche alla sostenibilità ambientale. Utilizzare interamente il pesce riduce gli sprechi e ottimizza le risorse ittiche disponibili. La FAO incoraggia l’industria alimentare e i consumatori a integrare queste parti nei loro regimi alimentari attraverso ricette tradizionali e innovative.

Ricette e preparazioni tradizionali

Molte culture già sfruttano le ossa e le teste di pesce nelle loro cucine. In Ghana, ad esempio, le zuppe di pesce che utilizzano queste parti sono una delizia popolare. Simili approcci culinari possono essere adottati globalmente per migliorare l’assunzione di nutrienti essenziali e promuovere pratiche alimentari sostenibili.

L’adozione di queste abitudini può portare a una migliore nutrizione a livello globale, specialmente nei paesi in via di sviluppo dove le carenze di micronutrienti sono più comuni. La FAO continua a lavorare per sensibilizzare e promuovere l’uso di tutte le parti commestibili del pesce, garantendo un futuro più sano e sostenibile per tutti​.

Serena Costa per StartNews