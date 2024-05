Elezioni europee – Sabato prossimo, 25 maggio, presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia a Piazza Armerina

Il 25 maggio, presso il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina (EN), si terrà la presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia per le elezioni europee 2024. All’evento, intitolato “Con Giorgia: l’Italia cambia l’Europa”, interverranno il Sen. Nello Musumeci, Ministro per la Protezione civile e del Mare, l’On. Eliana Longi, deputato nazionale, l’On. Elena Pagana, Assessore regionale Territorio e Ambiente, e l’Avv. Nino Cammarata, Segretario provinciale di FdI. Le conclusioni saranno affidate ai candidati europei Avv. Ruggero Razza e On. Giuseppe Milazzo.