Fdi: “Pergusa conferma la sua vitalità con eventi motoristici di successo”.

Manifestazioni di successo

“Pergusa vive, eccome se vive,” dichiara Fratelli d’Italia in un suo comunicato stampa. La recente tre giorni di eventi motoristici di alto livello ha dimostrato ancora una volta l’attrattività dell’autodromo. Addetti ai lavori provenienti da Inghilterra, Irlanda, Germania e Belgio, oltre a numerosi italiani, hanno partecipato agli eventi. Questo successo è stato possibile grazie a una partnership strategica con la Grandi Navi Veloci, che ha reso meno costoso il trasporto dalla penisola verso la Sicilia.

Coabitazione di ambiente e sport

Il comunicato affronta e smentisce la “strumentale leggenda metropolitana secondo la quale ambiente e sport a Pergusa non possono e non devono coesistere.” In realtà, Pergusa è destinata a specifiche attività motoristiche, collaborazioni con l’Università Kore per lo studio della mobilità elettrica, e partnership con Pirelli per corsi di guida sicura. Inoltre, l’autodromo ospita attività convegnistiche, concertistiche e fieristiche.

Sostegno istituzionale

Il supporto delle istituzioni è sottolineato dalla presenza dell’On. Longi e di due Assessori regionali, l’On. Pagana e l’On. Amata, durante gli eventi recenti. Questa partecipazione evidenzia l’attenzione del Governo regionale verso Pergusa e la sua programmazione turistico-sportiva-ambientale. “Pergusa non può e non deve diventare motivo di scontro politico ma piuttosto di aggregazione,” si legge nel comunicato.

Ringraziamenti e impegno futuro

Un sentito ringraziamento viene rivolto al Presidente del Consorzio Ente Autodromo Pergusa, Mario Sgrò, per il suo impegno. “Senza la cui abnegazione e senza le cui iniziative Pergusa sarebbe già da anni sprofondata nell’oblio più totale.” Infine, Fratelli d’Italia dichiara la propria disponibilità a sostenere Pergusa in tutte le sedi istituzionali e non, nell’interesse della collettività.