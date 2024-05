Mythos Troina Festival: ecco i protagonisti della quarta edizione

La quarta edizione del Mythos Troina Festival si terrà a Troina dal 5 luglio al 10 agosto. La rassegna, dedicata al mito classico e contemporaneo, è organizzata dall’amministrazione comunale di Troina con il contributo dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia e il patrocinio dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA).

Un cartellone ricco di eventi

La manifestazione sarà caratterizzata da oltre un mese di eventi, grazie al nuovo direttore artistico, l’attore Luigi Tabita, che ha dato alla rassegna un forte carattere di impegno civile. Tabita ha dichiarato: “Il Mito, filo conduttore della rassegna, con la sua forza di trascendere il tempo e lo spazio, si fa per questa edizione cantore della complessità contemporanea narrando la guerra, la violenza dell’amore, l’emigrazione, l’alterità, i corpi in trasformazione e in lotta”.

Gli spettacoli in programma

Il festival inizierà il 5 luglio con “Le Troiane (in guerra per un fantasma)”, con Imma Villa nel ruolo di Ecuba, diretta da Carlo Cerciello. Seguirà il 12 luglio “Fedra-libera di amare”, con Giuliana De Sio. Il 19 luglio sarà la volta dei giovani dell’Accademia dell’INDA con uno studio sulla figura di Elettra. Infine, il 27 luglio, Emilio Solfrizzi porterà in scena “Anfitrione” di Plauto.

Laboratori teatrali e oltreMythos

Dal 16 al 26 luglio si terranno due laboratori teatrali per professionisti, diretti da Liv Ferracchiati e Roberto Latini. La sezione OltreMythos prevede eventi speciali in suggestive location. Il 2 agosto Stefano Massini presenterà “Massini racconta gli dèi” al Loggiato di Sant’Agostino. Il festival si concluderà il 10 agosto con Pia Lanciotti in “Metamorfosi”, diretto da Cinzia Maccagnano, al Monte Muganà.

Il Mythos Troina Festival si conferma come una delle rassegne teatrali più importanti della Sicilia centrale, promuovendo la cultura e valorizzando il territorio di Troina.