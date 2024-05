La Polizia di Stato di Enna intensifica i controlli sulla guida in stato di ebbrezza. Sulla A19 controlli e sanzioni

Nella giornata di ieri, 16 maggio 2024, la Polizia di Stato di Enna ha intensificato i controlli per contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’operazione ha visto l’impiego di un dispositivo speciale lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. La Sezione Polizia Stradale di Enna ha dispiegato le sue pattuglie, supportate da una struttura sanitaria mobile della Questura di Enna. Il team, composto anche da personale medico della Polizia di Stato, ha operato nella Piazzola di sosta “Santa Barbara”. Durante il controllo, sono stati esaminati 20 veicoli e 25 persone. Tra queste, una persona è risultata positiva al tampone “anti-droga”.

Nel corso del servizio, sono state rilevate 10 infrazioni al Codice della Strada. Le conseguenze immediate hanno incluso il ritiro di una carta di circolazione e la decurtazione di un totale di 30 punti dalle patenti di guida degli automobilisti fermati.

L’operazione rientra in una serie di iniziative volte a migliorare la sicurezza stradale e a prevenire incidenti causati da comportamenti irresponsabili alla guida. La Polizia di Stato di Enna continuerà a monitorare attentamente il traffico lungo le principali arterie stradali, al fine di garantire maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.