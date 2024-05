Nuove regolamentazioni per la sicurezza durante la processione di San Filippo D’Agira a Piazza Armerina

In occasione della processione religiosa in onore di San Filippo d’Agira, che si terrà il 12 maggio 2024, il Comune di Piazza Armerina ha emesso nuove normative per garantire la sicurezza dei partecipanti. Tra le misure adottate, figura il divieto di transito e sosta per gli equidi sulla scalinata della chiesa di San Filippo, oltre all’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza tra gli animali e i fedeli. È stato inoltre specificato che tutti i cavalli ferrati dovranno utilizzare coprì zoccoli per tutta la durata dell’evento. Queste disposizioni rispettano le direttive del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali stabilite con l’ordinanza del 21 luglio 2011 e successive modifiche, come ribadito dal sindaco nella determinazione n. 17 del 7 maggio 2024.