Piazza Armerina – Reso noto dall’amministrazione il calendario per il servizio di spazzamento e lavaggio delle vie e delle piazze comunali

Con l’avvicinarsi della stagione estiva e l’incremento di turisti, il servizio di spazzamento e lavaggio delle vie e piazze comunali sarà potenziato. La ditta incaricata interverrà com il seguente calendario a partire dal 20 maggio 2024:

Lunedì

Il servizio verrà effettuato dalle 6:00 alle 8:00 nelle seguenti aree:

– Via Mazzini

– Via Marconi

– piazza Garibaldi

– Via Garibaldi

– Via Cavour

– Piazza Duomo

– Via Floresta

– Via Vittorio Emanuele

– Via Umberto

– Via Barone Camerata

– Via Santo Stefano

Martedì

Il servizio verrà effettuato dalle 6:00 alle 8:00 nella zona Villaggio Kennedy, inclusa Via Vittorio Alfieri.

Venerdì

Il servizio verrà effettuato dalle 6:00 alle 8:00 nella zona sud del centro abitato.

Sabato

Il servizio verrà effettuato dalle 6:00 alle 8:00 nelle seguenti aree:

– Piazza Gen. Cascino e vie limitrofe

– Piazza G.B. Giuliano e vie limitrofe

– Piazzetta Pio La Torre

– Piazza Sen. Marescalchi

La ditta incaricata è tenuta a eseguire lo spazzamento e il lavaggio su tutto il territorio urbano, come previsto dall’articolo 65 del CSA. Il Comando di Polizia Locale predisporrà nei prossimi giorni un’ordinanza per il divieto di sosta e rimozione forzata, oltre a predisporre la cartellonistica necessaria che dovrà essere installata nei tempi previsti lungo le vie e piazze interessate dal servizio.