Acqua: ripristino graduale della distribuzione. A Piazza Armerina dalle 8.00 di questa mattina

La Società Acquaenna S.C.P.A. ha annunciato il ripristino graduale della distribuzione idrica nei comuni serviti dall’acquedotto Ancipa Basso, seguendo il programma di turnazione dopo la riparazione effettuata il 7 maggio 2024 da Sicilacque. Comuni come Barrafranca, Gagliano Castelferrato, e Enna hanno ripreso l’erogazione dell’acqua rispettando i turni stabiliti. Tuttavia, a causa dell’accumulo nei serbatoi cittadini, si potrebbero verificare alcuni disagi durante la giornata dell’8 maggio 2024. Piazza Armerina e Valguarnera prevedono una ripresa graduale dell’erogazione seguendo la turnazione giornaliera, con possibili interruzioni nelle zone più alte. Anche altri comuni come Agira, Aidone, e Calascibetta hanno già ripreso la distribuzione secondo turnazione dal 7 maggio. Queste misure tengono conto delle tempistiche necessarie per i riempimenti dei serbatoi di accumulo e delle dotazioni idriche fornite da Siciliacque