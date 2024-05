Enna celebra la diversità: il 1° Giugno 2024 si svolgerà il primo pride della città

Per la prima volta nella sua storia, il 1° giugno 2024, Enna ospiterà il proprio Pride(*). L’evento, denominato Enna Pride, è stato promosso dal Circolo Arci Petra e ha trovato il sostegno di diverse associazioni studentesche, universitarie e locali. Tra queste, spiccano la FdS, Koinè, Kampus, Garage, Mondooperaio, Bedda Radio e l’Anpi, oltre a vari esercizi commerciali che parteciperanno attivamente nell’organizzazione degli Aperipride.

Un evento per unire e celebrare

La giornata del Pride rappresenta un momento cruciale non solo per la comunità LGBT+ di Enna ma per l’intera Sicilia, segnando un punto di svolta nella promozione dell’inclusività e del rispetto. Il corteo, partendo dal Castello di Lombardia, percorrerà le vie centrali della città, culminando in un sit-in di celebrazione dell’affettività e della diversità.

Iniziative pre-Pride

Nell’anticipo dell’evento principale, sono previste due assemblee pubbliche per consolidare la collaborazione con le associazioni e individui già coinvolti e per incoraggiare nuovi partecipanti a unirsi. Si terranno anche due Aperipride, momenti di socializzazione e sostegno alla causa, previsti rispettivamente a Enna Bassa e Enna Alta.

Cultura e riflessione

Il programma include anche eventi culturali, come letture e proiezioni che esplorano i temi dell’inclusività e dell’affettività. Il primo di questi appuntamenti si terrà il 18 maggio presso Al Kenisa, mentre la data del secondo evento presso la sede di Mondoperaio è ancora da confermare.

Uno sguardo al futuro

Oltre a celebrare la diversità, l’Enna Pride mira a diventare un punto di riferimento permanente per il dialogo e l’inclusione nella comunità. L’organizzazione ha anche lanciato una campagna di crowdfunding su Facebook e Linktree, invitando chiunque a contribuire alla realizzazione di questo storico evento.

(*) Il termine “Pride”, che in inglese significa “orgoglio”, è comunemente utilizzato per riferirsi alle celebrazioni e alle manifestazioni che promuovono la visibilità, l’accettazione e l’uguaglianza delle persone LGBTQ+ (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer e altri).