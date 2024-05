Enna, sabato 18 maggio: Pride Stories all’Al Kenisa Caffè Letterario – Un Viaggio Letterario per Celebrare Diversità e Inclusione

Sabato 18 maggio, all’Al Kenisa Caffè Letterario sarà il palcoscenico del Pride Stories, un incontro di letture che promette di attraversare le epoche e le geografie della letteratura, esplorando con sensibilità e profondità i temi dell’omosessualità, bisessualità, transessualità e altri confini dell’identità. Organizzato dalle ragazze e dai ragazzi del gruppo organizzativo di Enna Pride, Pride Stories rappresenta un’opportunità per il pubblico di immergersi in un viaggio letterario che inizia con la poetessa greca Saffo, passando per gli autori francesi e spagnoli dell’Ottocento. Anche attraverso la produzione inglese e americana del Novecento, per giungere ai giorni nostri con le potenti parole della drammaturga americana Eve Ensler.

Attraverso brani selezionati con cura, Pride Stories farà luce sulla diversità umana, quella proprietà insita in ognuno di noi che arricchisce il tessuto della società.

Questo evento non è solo un’occasione per celebrare la diversità, ma anche per promuovere l’accettazione e l’inclusività, riflettendo su temi universali come l’amore, la giustizia e la libertà.

“Le storie che saranno portate alla luce durante Pride Stories – spiega il presidente del Circolo Arci Petra di Enna, Francesco Longo – sono spesso state silenziate o marginalizzate, eppure raccontano esperienze autentiche e significative che meritano di essere ascoltate e comprese. È un invito a tutti a dare voce a quei racconti che, troppo spesso, sono stati ignorati o negati”.

Vi aspettiamo numerosi sabato 18 maggio alle ore 19:15 all’Al Kenisa Caffè Letterario per un’esperienza letteraria e umana unica nel suo genere. Unisciti a noi per celebrare la ricchezza della diversità e per riflettere insieme sui valori fondamentali che ci rendono umani.

Per ulteriori informazioni visitate si può visitare la pagina ufficiale dei canali dell’Enna Pride all’indirizzo https://linktr.ee/ennapride.