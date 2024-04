La cerimonia di laurea a Troina: sette nuovi terapisti occupazionali pronti a entrare nel mondo del lavoro

Ieri pomeriggio, all’Aula “Martino” della Cittadella dell’Oasi a Troina, è stata una giornata di festeggiamenti e nuovi inizi per sette studenti del corso di laurea triennale in Terapia Occupazionale. Dopo tre anni di studi intensi e tirocini professionalizzanti, questi giovani laureati sono ora pronti a fare il loro ingresso nel settore sanitario, equipaggiati non solo di teoria ma anche di esperienza pratica acquisita direttamente sul campo.

Un Percorso Innovativo

Il percorso di studi avviato nel 2018 in collaborazione tra l’Università degli Studi di Catania, l’IRCCS Oasi, Oasi Srl e il Comune di Troina, si è distinto per un approccio all’avanguardia nella formazione. Un esempio emblematico è la tesi che ha esplorato l’utilizzo di tecnologie avanzate come la Realtà Virtuale (VR) e la visualizzazione 3D, progetti nei quali l’IRCCS Oasi ha svolto un ruolo chiave come partner.

Impatti e Opportunità

Questi neo-professionisti, ora Terapisti Occupazionali, sono pronti a dedicarsi alla cura e alla riabilitazione di individui con disturbi fisici o psichici, sia temporanei che permanenti. Molti di loro hanno già iniziato a lavorare in strutture sanitarie note, come l’IRCCS Oasi, e altri hanno scelto di proseguire gli studi con una laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie.

Il Direttore Generale dell’IRCCS Oasi, Arturo Caranna, ha sottolineato l’importanza di questo corso nel panorama sanitario attuale, elogiando l’impegno e la qualità della formazione offerta, che permette agli studenti di imparare direttamente dai professionisti e di integrarsi efficacemente nel settore.

Un Impegno Comune per l’Eccellenza

La cerimonia ha visto la partecipazione di figure chiave come la Prof.ssa Manuela Pennisi, presidente del corso, e la Prof.ssa Roberta Zito, coordinatrice, oltre ai membri dell’Ordine Professionale e rappresentanti del Ministero della Salute e del MUR. Insieme, hanno celebrato il passaggio di questi studenti da apprendisti a professionisti qualificati, pronti a contribuire significativamente alla società con le loro competenze e dedizione.