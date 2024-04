Giovanni Mazzarino presenta “Wind and current”: un viaggio musicale tra vento e correnti

Il Nuovo Singolo che Anticipa l’Album “Frames”

In un vibrante connubio di melodia e innovazione, Giovanni Mazzarino, rinomato pianista e compositore, piazzese di adozione, ha rilasciato “Wind and Current”, il suo ultimo singolo, disponibile su tutte le piattaforme digitali da aprile. Questo brano, che vede la collaborazione del contrabbassista Luca Bulgarelli e del batterista Marcello di Leonardo, funge da apripista per il suo atteso album “Frames”, segnando un punto di svolta nella sua discografia.

Un’Esplorazione Sonora Inspirata dalle Forze Naturali

“Wind and Current” emerge non solo come una composizione, ma come una riflessione profonda sulle dinamiche del vento e delle correnti. Il pezzo è costruito su una struttura di accordi in continua evoluzione, simbolo delle variazioni incessanti del vento. Le sonorità del trio di Mazzarino si fondono in una miscela di armonie che oscillano tra positivo e negativo, evocando l’imprevedibilità delle raffiche che possono al tempo stesso scompigliare i pensieri e indirizzare nuove azioni.

La Musica Come Riflesso della Natura

Attraverso questo singolo, Mazzarino esplora come la musica possa agire da specchio delle forze naturali, influenzando l’animo umano con il potere quasi tangibile della creatività. Il brano si distingue per la sua capacità di parlare una lingua misteriosa che, proprio come le forze della natura, modella sottilmente le emozioni umane, portando gli ascoltatori in un viaggio di introspezione e scoperta.

Con “Wind and Current”, Giovanni Mazzarino non solo conferma il suo talento nell’interpretare e trasformare le ispirazioni naturalistiche in musica, ma anticipa anche quello che sarà un album ricco di nuove texture sonore e di esplorazioni musicali che promettono di catturare l’essenza stessa della creatività umana e della sua incessante ricerca di bellezza.

Lucia Sansone per StartNews