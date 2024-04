Piazza Armerina – Il sindaco Cammarata presenterà al teatro Garibaldi il piano di gestione dei boschi.

Nella Regione Siciliana è in fase di approvazione definitiva un piano di gestione boschiva che promette di rivoluzionare l’offerta turistica di Piazza Armerina, notoriamente celebre per la Villa romana del Casale e il suo incantevole centro storico. Questo piano permetterà di valorizzare ulteriormente le risorse naturali della zona, trasformando i boschi in un pilastro fondamentale per il turismo naturalistico e sportivo e, nello stesso tempo, offrendo ai cittadini uno spazio verde unico per la sua bellezza.

Un nuovo capitolo per il turismo naturalistico

I boschi di Piazza Armerina, situati all’interno della Riserva Naturale Rossomanno – Grottascura – Bellia, offrono un potenziale inestimabile per la creazione di un’offerta turistica diversificata, capace di attrarre appassionati di natura, sport e avventura. Il piano di gestione consentirà di operare senza impedimenti burocratici per lo sviluppo di percorsi naturalistici e sportivi, aree di allenamento e zone di ristoro, progettati per offrire ai visitatori la possibilità di immergersi completamente nella natura e di apprezzare la biodiversità locale.

Il supporto dell’amministrazione comunale

Il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, che ha sostenuto l’iter per la realizzazione a l’approvazione del piano dei gestione dei boschi, sottolineando come questo progetto rappresenti una leva strategica per il rilancio turistico della città. “L’obiettivo è quello di promuovere una visione di Piazza Armerina – ha dichiarato Cammarata – come destinazione capace di offrire non solo un patrimonio culturale di rilevanza internazionale, ma anche esperienze immersive nel verde e nell’avventura. Appena riceveremo l’ufficializzazione da parte della Regione Siciliana organizzeremo una presentazione del piano al teatro Garibaldi, coinvolgendo l’intera cittadinanza e illustrando i progetti futuri per questa preziosa parte del nostro territorio.”

Il piano di gestione dei boschi di Piazza Armerina si annuncia quindi come un ambizioso progetto di valorizzazione ambientale e turistica, che punta a integrare e amplificare le attrazioni già presenti, aprendo nuove strade per l’ecoturismo e lo sport all’aria aperta. Con l’attuazione di questo piano, Piazza Armerina potrà consolidare il suo ruolo di polo di attrazione turistica, ricco di varietà e di esperienze uniche per i visitatori.

Punto cruciale diventa adesso la protezione del patrimonio boschivo dagli incendi estivi, che quest’anno potrebbero essere particolarmente frequenti vista la siccità che attanaglia l’intera Isola. Su questo argomento il sindaco promette una campagna di sensibilizzazione e si appresta a varare una serie di ordinanze per evitare incendi dolosi che spesso, in passato, hanno incenerito ettari di bosco.