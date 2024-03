Interruzione del servizio idrico per 36 ore a Piazza Armerina, Valguarnera e Aidone

La Società Siciliacque, giusta nota prot. n. 001-0002796-GEN/2024 del 28/03/2024, ha comunicato l’interruzione dell’erogazione idrica, al fine di consentire l’esecuzione di diversi interventi di riparazione lungo la condotta di adduzione sita in C.da Cannavo’ e in C.da Galizzi. Per tale ragione, dalle ore 08.00 del 04/04/2024 e per le successive 36 ore , verrà sospesa l’erogazione idrica negli abitati dei Comuni di Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera Caropepe