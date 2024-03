Previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta a Piazza Armerina: clima mite e soleggiato

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo meteo, Piazza Armerina si appresta a vivere delle festività pasquali all’insegna di un clima particolarmente mite e gradevole. La rimonta dell’alta pressione porterà valori termici compresi tra gli 11 e i 16 gradi a 850 hPa, garantendo temperature al suolo superiori ai 20°C.

Dettagli sulle Condizioni Meteo

Durante il periodo festivo, il cielo non sarà completamente sereno, ma caratterizzato da una copertura nuvolosa, in parte dovuta a nubi in risalita dal Canale di Sicilia e all’arrivo di pulviscolo Sahariano. La ventilazione sarà variabile, con raffiche più forti previste per il sabato. Le temperature oscilleranno tra i 22°C e i 26°C nelle massime, e tra gli 8°C e gli 11°C nelle minime.

Le Previsioni Giorno per Giorno

– Venerdì 29 Marzo: La giornata si preannuncia soleggiata e priva di precipitazioni.

– Sabato 30 Marzo: Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con attenzione rivolta ai venti forti.

– Domenica 31 Marzo (Pasqua): Il cielo presenterà una velatura nuvolosa ma senza piogge, con temperature che potrebbero raggiungere i 26°C.

– Lunedì 1 Aprile (Pasquetta): Si conferma una giornata calda, con temperature vicine ai 26°C, ventilazione sostenuta e cielo velato, ma senza piogge previste.

Gli auguri di buona Pasqua da parte del servizio meteorologico si accompagnano alla raccomandazione di approfittare di questo clima favorevole, ricordando di prestare comunque attenzione alle possibili raffiche di vento del sabato.

David Cartarrasa per StartNews