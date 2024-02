L’On. Fabio Venezia mette in campo una nuova iniziativa per la valorizzazione della ceramica siciliana

In Sicilia, la ceramica rappresenta non solo una forma d’arte, ma un vero e proprio simbolo culturale che affonda le sue radici nella storia millenaria dell’isola. A sottolineare l’importanza di questa tradizione è Fabio Venezia, parlamentare regionale del Partito Democratico, che ha recentemente presentato un disegno di legge volto a proteggere e valorizzare l’arte ceramica siciliana.

Il disegno di legge prevede una serie di misure volte a sostenere il settore, tra cui l’erogazione di contributi a enti pubblici e privati impegnati nella valorizzazione della ceramica, nonché l’assegnazione di incentivi per l’apprendistato nella produzione ceramica artistica. Queste iniziative mirano a offrire un supporto concreto al comparto delle ceramiche artistiche, con un occhio di riguardo per i territori di Caltagirone, Santo Stefano di Camastra, Sciacca, Burgio, Monreale, Collesano e Trapani. Questi centri sono noti per essere i cuori pulsanti della tradizione ceramica siciliana, dove l’arte della lavorazione dell’argilla è stata tramandata di generazione in generazione dai maestri artigiani.

Il disegno di legge include inoltre la creazione di un disciplinare-tipo per le ceramiche siciliane tutelate, che definisce i caratteri distintivi della ceramica artistica dell’isola. Si prevede anche il riconoscimento del titolo di “Città della Ceramica” alle località che si distinguono per l’eccellenza delle loro produzioni, e l’istituzione di itinerari siciliani della ceramica, volti a promuovere la conoscenza e l’apprezzamento delle aree legate a questa storica tradizione.

Con queste azioni, la Sicilia si propone di sostenere un settore che non solo contribuisce all’economia locale, ma che è anche portatore di valori culturali e identitari profondamente radicati. La ceramica siciliana, infatti, rappresenta una testimonianza viva dell’influenza delle varie culture mediterranee sull’isola, unendo storia, arte e tradizione in un unico, inestimabile patrimonio da preservare e valorizzare.