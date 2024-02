Asp di Enna incrementa le ore di cardiologia all’ospedale Chiello di Piazza Armerina

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Enna, guidata dal Commissario Straordinario Mario Zappia, insieme al Direttore Amministrativo Sabrina Cillia e al Direttore Sanitario Emanuele Cassarà, ha recentemente annunciato un’importante novità per il reparto di cardiologia dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina. Con una decisione volta a potenziare i servizi offerti ai cittadini, l’ASP ha ufficialmente conferito alla dottoressa Vittoria Catalano, un rinomato professionista nel campo della cardiologia, un significativo aumento di orario lavorativo.

Secondo quanto riportato, la dottoressa Catalano vedrà incrementare la propria attività settimanale di ben 14 ore presso il Poliambulatorio di Piazza Armerina. Questa decisione è stata presa in conformità con l’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, evidenziando l’impegno dell’ASP di Enna nel garantire e migliorare l’accessibilità e la qualità delle cure specialistiche offerte alla comunità.

Questo aumento orario non solo rafforza la presenza di servizi specialistici al Chiello, ma rappresenta anche un passo avanti significativo nell’ottica di garantire una copertura sanitaria più ampia e di qualità per i cittadini di Piazza Armerina e delle aree circostanti. Si spera che sia una inversione di tendenza rispetto a un passato in cui ha prevalso la visione ragionieristica della sanità a discapito di quella sanitaria e che per anni ha proposto un modello inutilmente accentrato sull’Umberto I di Enna. L’incremento delle ore lavorative della dottoressa Catalano sembrerebbe un chiaro segnale dell’impegno dell’ASP nell’arricchire l’offerta sanitaria dell’ospedale di Piazza Armerina, con l’aspirazione di migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti attraverso servizi sanitari efficienti e facilmente accessibili.