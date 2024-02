Enna – Carnevale di mille colori all’istituto comprensivo santa chiara

Un vero e proprio spettacolo di colori, allegria e valori ha invaso le strade di Enna e Calascibetta, grazie all’iniziativa dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara di Enna, che ha visto protagonisti alunni di ogni ordine e grado, docenti e famiglie in occasione del Carnevale 2024. Un evento che ha trasformato i centri storici delle due città in palcoscenici vivaci e multicolori, dove la creatività e l’impegno di tutta la comunità scolastica hanno dato vita a sfilate ricche di significati e messaggi positivi.

A Calascibetta, il giovedì grasso è stato caratterizzato dalla partecipazione entusiasta degli studenti, che hanno sfilato in piazza Umberto I, ricevendo un riconoscimento speciale dal Comune per la loro disponibilità e collaborazione. Tra costumi fatti a mano che rappresentavano i cinque continenti, bandiere di nazioni diverse e abiti tipici di molteplici culture, i giovani hanno portato in scena un vero inno all’intercultura e alla fratellanza universale.

Il progetto d’istituto, incentrato sull’intercultura, ha trovato piena espressione nella varietà dei temi scelti per i costumi: dalla mitologia, con riferimenti al mito di Kore e Demetra, alla “cucina birichina” che ha visto pentole e posate trasformarsi in allegri partecipanti al corteo, fino alla rappresentazione delle emozioni attraverso i colori e i personaggi del film Inside Out.

A Enna, il martedì grasso ha visto una libera adesione all’invito dell’associazione Il Solco, con una sfilata che ha attraversato il cuore della città fino a piazza Municipio. Qui, l’attenzione si è focalizzata sulle quattro stagioni, sui simboli mitologici, sulla creatività culinaria e sulle emozioni, con costumi che sono stati frutto del lavoro manuale di docenti e famiglie, coordinati dalla dirigente scolastica Antonietta Di Franco.

Il Carnevale è stato anche un momento di solidarietà: oltre alla gioia e al divertimento, i partecipanti hanno contribuito con donazioni destinate alla Caritas per supportare le famiglie bisognose. Un gesto che sottolinea come la festa possa diventare anche un’occasione per ricordarsi degli altri e aiutare concretamente chi si trova in difficoltà.

Il Carnevale dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara si è rivelato un evento ricco di significati, che ha saputo unire divertimento, apprendimento e solidarietà, lasciando un segno positivo nella comunità di Enna e Calascibetta.