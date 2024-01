Il teatro Garibaldi di Piazza Armerina accoglie Fabrizio Bentivoglio per una serata di “Lettura Clandestina”

Il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina si appresta ad ospitare una serata che promette di essere un incantevole tributo alla prosa italiana. Il rinomato attore Fabrizio Bentivoglio calcherà il palcoscenico in una “Lettura Clandestina” dedicata a “La solitudine del satiro” di Ennio Flaiano, un evento imperdibile inserito nella prestigiosa Rassegna Nazionale di Prosa 2024.

L’appuntamento è fissato per martedì 30 gennaio, alle ore 21:00, una data in cui molti appassionati di teatro che avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica, avvolti dall’intensità espressiva di Bentivoglio. La performance si annuncia come un viaggio attraverso le parole di Flaiano, un’esplorazione della natura umana che solo la grande letteratura sa offrire.

Fabrizio Bentivoglio, con la sua carriera pluriennale nel mondo del cinema e del teatro, è la scelta ideale per interpretare la complessità e l’ironia delle opere di Flaiano. Il suo talento sarà accompagnato dalle note Fabrizio del contrabbassista Ferruccio Spinetti, che aggiungerà una dimensione sonora alla narrazione, creando un dialogo tra musica e letteratura.

Apprezzato attore italiano, Bentivoglio ritorna a calcare le scene teatrali con un omaggio speciale ad Ennio Flaiano, nel cinquantenario della sua morte avvenuta nel 1972. L’evento, intitolato “Lettura Clandestina”, trae ispirazione dal libro postumo di Flaiano “La solitudine del satiro”, un’antologia che raccoglie diverse sue opere.

Ennio Flaiano, figura emblematica e influente della cultura italiana del dopoguerra, è spesso ricordato per i suoi aforismi incisivi che hanno saputo catturare e commentare con acume e satira gli aspetti più vari della società italiana, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino all’esplosione del boom economico degli anni ’60. Questi motti sono rimasti impressi nella memoria collettiva, utilizzati frequentemente sia nei social network sia nella stampa contemporanea.

Nonostante la prematura scomparsa, l’eredità intellettuale di Flaiano persiste, sebbene la sua figura di moralista laico sia meno conosciuta rispetto alle sue celebri frasi. “Lettura Clandestina” si propone di ridare voce a Flaiano attraverso la lettura di alcuni dei suoi articoli più rappresentativi, selezionati da Bentivoglio e accompagnati dal contrabbasso di Ferruccio Spinetti. Lo spettacolo intende non solo rendere tributo alla sua figura ma anche trasmettere alle nuove generazioni il ricordo di un uomo che ha saputo interpretare l’Italia con una lucidità che risulta ancora sorprendentemente attuale.

Lucia Sansone per StartNews

Scheda di Fabrizio Bentivoglio:

– Nato a: Milano

– Data di nascita: 1 gennaio 1960

– Formazione: Accademia Nazionale d’Arte Drammatica

– Carriera: Attore, regista, sceneggiatore

– Film notevoli: “La scorta”, “Piccoli crimini coniugali”

– Riconoscimenti: David di Donatello per Miglior Attore Protagonista