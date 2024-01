Programma completo della festa di San Sebastiano ad Enna

La festa di San Sebastiano Martire, che si tiene annualmente nella chiesetta vicino alla Villa Torre di Federico ad Enna, è un evento atteso con grande trepidazione. Quest’anno, i festeggiamenti includono sia appuntamenti religiosi che culturali, arricchiti dalla visita delle reliquie di Acireale in occasione del 1720° anniversario del martirio di San Sebastiano.

Gli eventi religiosi avranno inizio Sabato 13 gennaio, con la celebrazione della santa messa e i vespri ogni sera alle ore 18.00 per l’intera settimana. Il triduo di preparazione alla festa inizierà Mercoledì 17 Gennaio, con la solenne celebrazione eucaristica alle 18.00, seguita dall’omaggio floreale e dalla benedizione dell’alloro.

Giovedì 18 gennaio si terrà la santa messa degli sportivi, mentre Venerdì sarà dedicata alla santa messa degli arcieri. Durante il triduo, diversi gruppi si affideranno al santo loro patrono, tra cui il Vespa Club Enna, l’Ass. Nazionale Combattenti e Reduci, la delegazione dell’Enna Calcio, e la ACSD Compagnia Arcieri Federico II.

Il giorno della festa, il 20 Gennaio, inizierà con la santa messa delle 09.30, seguita dalla tradizionale solenne celebrazione eucaristica alle 11.00. Nel pomeriggio è prevista un’altra messa, e alle 18.30 si terrà la Solenne Celebrazione Eucaristica, con l’animazione della corale Stabat Mater.

Martedì 23 Gennaio sarà un giorno di grande festa con l’eccezionale visita dei bracci reliquiari di San Sebastiano da Acireale. L’evento includerà l’arrivo e la venerazione delle reliquie alle 17.30, seguita da una celebrazione a cura del Decano della Basilica di San Sebastiano di Acireale.

Infine, Sabato 27 gennaio concluderà i festeggiamenti con la benedizione della reliquia e l’estrazione dei biglietti della lotteria.

Inoltre, Giovedì 18 Gennaio, in occasione del 120° anniversario del martirio di San Sebastiano, si terrà un itinerario storico iconografico e devozionale sul santo Bimartire a cura del prof. Francesco Luca Ballarò.

La chiesa rimarrà aperta per tutto il mese di Gennaio per la preghiera e sarà adornata dalle luminarie della Ditta New Light Design. Un programma ricco che esprime l’amore che Enna tributa da secoli al Santo.