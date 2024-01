Risorse finanziarie all’irccs Oasi di Troina: un passo avanti per il supporto alle disabilità intellettive

Il recente annuncio di un finanziamento di tre milioni di euro destinato all’IRCCS Oasi di Troina, approvato nell’ambito della Legge di Stabilità e di Bilancio dalla Assemblea Regionale Siciliana, segna un importante passo avanti nel sostegno alle persone con disabilità intellettive. Questo specifico emendamento, frutto di una collaborazione con l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, guidato dalla dott.ssa Nuccia Albano, rappresenta un significativo segnale di riconoscimento per l’impegno e l’attività svolta dall’IRCCS Oasi nel campo assistenziale e di ricerca.

Importanza del finanziamento per l’IRCCS Oasi

Il Presidente dell’Istituto, Don Silvio Rotondo, e il Direttore Generale, dott. Arturo Caranna, hanno espresso gratitudine verso l’Assessorato, la Giunta di Governo, il Presidente Renato Schifani e tutti i deputati della maggioranza per il loro sostegno e promozione di tale provvedimento. Queste risorse, parte delle funzioni socio-assistenziali regolate da uno specifico accordo convenzionale, copriranno i costi già sostenuti per questi scopi e potenzieranno ulteriormente gli interventi, i progetti e i piani di valorizzazione dell’attività dell’Istituto. Ciò avrà un impatto diretto e benefico sulle persone assistite e le loro famiglie, fornendo sostegno sia nel contesto sanitario che in quello sociale e assistenziale.

Risvolti positivi per l’anno 2019 e oltre

Questo finanziamento assume un’importanza particolare considerando che l’Istituto, nell’anno 2019, era rimasto escluso dal rinnovo della nuova Convenzione triennale. Pertanto, l’assegnazione di queste risorse non solo colma un gap finanziario preesistente, ma apre anche nuove prospettive per il miglioramento continuo dei servizi offerti dall’IRCCS Oasi di Troina, consolidando il suo ruolo chiave nel sostegno alle persone con disabilità intellettive.